للأسبوع الـ33 على التوالي.. تجدد التظاهرات ضد حكومة نتنياهو وخطة القضاء

رام الله - دنيا الوطنتجددت، مساء اليوم السبت، التظاهرات الاحتجاجية ضد حكومة بنيامين نتنياهو وخطتها لإضعاف جهاز القضاء، للأسبوع الـ33 على التوالي.وخرجت تظاهرات في عشرات المدن والبلدات منها (تل أبيب وحيفا والخضيرة) واستبقت الشرطة الإسرائيلية التظاهرات، بالإعلان عن إغلاق عدة شوارع.وتوافد عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى موقع الاحتجاج الرئيسي في شارع "كابلان" في تل أبيب، وأغلق المتظاهرون طريق "أيالون" السريع، كما نظمت تظاهرات حاشدة في مفترق "حوريف" في حيفا.وتتواصل الاحتجاجات في ظل اشتداد الأزمة بين قادة الجيش الإسرائيلي وحكومة نتنياهو، على خـلفية خطة إضـــعاف جهاز القضاء، بالإضافة إلى تسجيل حالات تمييز ضد النساء والفتيات في المواصلات العامة.