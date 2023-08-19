وفد من إيكواس يصل النيجر لتسليم "الرسالة الأخيرة"



ونقلت وكالة (رويترز) عن مصدر في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) أن رئيس الوزراء الذي عينه المجلس العسكري استقبل الوفد الذي يضم رئيس إيكواس عمر توراي في مطار نيامي وإن من المقرر أن يجري محادثات مع القادة العسكريين.



واتخذت إيكواس موقفا أكثر تشددا من الانقلاب في النيجر، وهو السابع في المنطقة خلال ثلاث سنوات، مقارنة بانقلابات سابقة.





رام الله - دنيا الوطنوصل اليوم السبت، وفد من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) إلى نيامي، في محاولة للقيام بوساطة دبلوماسية جديدة مع الجيش الذي تولّى السلطة في النيجر، إثر انقلاب على الرئيس محمد بازوم.