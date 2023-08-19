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مصر تعتزم تقديم طلب للانضمام إلى "بريكس"

مصر تعتزم تقديم طلب للانضمام إلى "بريكس"
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية محمد العرابي، إن بلاده تعتزم تقديم طلب للانضمام إلى "بريكس" في القمة المقبلة التي ستعقد في جنوب إفريقيا، وتعتمد على دعم روسيا بهذا الأمر.

وقال العرابي: "مصر ستشارك في قمة بريكس يوم الثلاثاء المقبل التي ستعقد في جنوب إفريقيا، وستتقدم بطلب للانضمام إلى المنظمة، مصر تعول على دعم روسيا في هذا الأمر"، (بحسب تلفزيون روسيا اليوم) .

وستعقد قمة منظمة "بريكس" في الفترة ما بين 22 و24 أغسطس الجاري في جوهانسبورغ تحت رئاسة جنوب إفريقيا.

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