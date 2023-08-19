بالفيديو: لحظة تنفيذ عملية إطلاق النار في حوارة

رام الله - دنيا الوطننشرت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم السبت، توثيق كاميرات المراقبة للحظة تنفيذ عملية إطلاق النار في حوارة جنوب نابلس، والتي أدت لمقتل مستوطنين إثنين.وسبق أن أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بمقتل مستوطنين اثنين بعملية إطلاق نار في حوارة جنوب نابلس.بدوره، قال موقع (واللا) الإسرائيلي، إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن المنفذ أطلق النار تجاه المستوطنين، عند مغسلة سيارت في حوارة، ونجح بالانسحاب.وأضاف الموقع أن جنود الاحتلال عثروا على فوارغ رصاص بالمكان، فيما تم إغلاق جميع الحواجز في المدينة، وسط عمليات بحث مكثفة عن المنفذ.