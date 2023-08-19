هيئة الأسرى بغزة: الأسير باسل عريف يدخل عامه ال 22 في سجون الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنقالت هيئة شئون الأسرى والمحررين في غزة إن الأسير باسل عماد صبحي عريف من سكان مدينة غزة دخل اليوم السبت عامه ال22 في سجون الاحتلال.وأفاد حسن قنيطة مدير عام الهيئة بغزة ان الاسير عريف المحكوم مدى الحياة من ضمن أكثر من 430 اسيرا أمضوا أكثر من عشرين عام فى سجون الاحتلال الأمر الذى يشير لاتساع وزيادة أعداد الأسرى الذين ينضموا لقائمه الأسرى القدامى.وكان قد اعتقل عريف من مدينة رام الله بتاريخ 19 / 8 / 2002 حيث اتهمه الاحتلال بالانتماء الى كتائب شهداء الاقصى أحد أبرز الاذرع العسكريه لحركة (فتح).وذكر قنيطة ان الاسير باسل عريف من مواليد مدينة غزه حي الرمال وهو من مواليد 4/4/1982 وقد حصل على شهادة الثانوية العامة وشهادة البكالوريوس في العلوم السياسية خلال فترة اعتقاله وهو أحد أبرز كوادر وقادة حركه فتح داخل السجون ولاسيما أسرى قطاع غزة.ودعا قنيطة لإعطاء اولويه خاصه لملف الأسرى أصحاب الفترات الطويله كونهم يمثلون حقيقه الصراع وجوهر القوة والتحدي لكل مكونات شعبنا وقواه الوطنيه.