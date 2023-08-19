سكرتاريا أشد تدعو المنظمات الدولية والحقوقية للتحرك لوقف هدم الاحتلال للمدارس الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطندعت السكرتاريا العامة المركزية في اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني "أشد" المنظمات الدولية والحقوقية والطلابية والتربوية للتحرك والضغط لوقف إجراءات الاحتلال الاسرائيلي وهدمه للعديد من المدارس في الضفة الغربية والقدس ،وآخرها ما أقدمت عليه سلطات الاحتلال بالأمس، حيث هدمت جرافات الاحتلال الاسرائيلي مدرسة التجمع البدوي في منطقة عين سامية شرقي رام الله وسط الضفة الغربية.وأشارت السكرتاريا الى أن سلطات الاحتلال قامت بهدم ثلاث مدارس فلسطينية خلال العام الحالي (مدرسة جب الذيب في بيت لحم، رأس التين وعين سامية في رام الله)، وأخطرت بهدم 53 مدرسة في الضفة بما فيها القدس، وتضم هذه المدارس آلافالطلبة والمئات من الطاقم التعليمي ، في انتهاك واضح للقوانين الدولية و لأبسط قواعد حقوق الإنسان التي كفلت الحق بالتعلم.واعتبرت السكرتاريا أن هذه الإجراءات تهدف الى ضرب مقومات الصمود الفلسطيني وتهجير وطرد المواطنين في سياق مشروع الضم الصهيوني الاستعماري التوسعي الذي يهدف للسيطرة على الأرض وإنكار وجود الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة.وطالبت السكرتاريا بوقف هذه الانتهاكات والاعتداءات الاسرائيلية وضرورة تحرك كافة الجهات الدولية والحقوقية والتربوية المعنية لإسناد ودعم صمود أهلنا في الضفة والقدس وفضح الاجراءات الاسرائيلية واستهدافها العدواني المتواصل للمؤسسات التعليمية بما يهدد مستقل التعليم للطلبة الفلسطينيين ويحرمهم من حقهم في الحصول فرص تعليمية عادلة وبيئة آمنة.كما طالبت السكرتاريا اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والدوائر التعليمية في المنظمة والسلطة بالتحرك في المحافل الدولية من أجل فضح هذه الاعتداءات الاسرائيلية واتخاذ اجراءات حازمة وجدية لوقف هذه الانتهاكات وحماية الوجود الفلسطيني ومستقبل الطلاب والأطفال الفلسطينيين الذين يعيشون تحديات وصعوباتكبيرة ومستقبلهم التعليمي مهدد بالضياع بفعل هذه السياسات العنصرية.