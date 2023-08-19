غزة: مواطن يوجه مناشدة للرئيس عباس بسبب وضعه الصحي

رام الله - دنيا الوطنناشد المواطن معاوية زعيم الوحيدي، الرئيس محمود عباس، بالنظر لحالته كونه مصاب وبحاجه لتوفير منحة علاجية عاجلة.وتمنى الوحيدي من الرئيس عباس، النظر لحالته حيث أنه أصيب في عدوان مايو ٢٠٢١، بإصابة مباشرة بالغة الخطورة أدت لبتر قدمه اليمنى، واليسرى بها مضاعفات قد تؤدي للبتر مستقبلاً.ولفت الوحيدي إلى أنه كان يعمل حلاق "قص الشعر" ويعيل أسرته لكن بسبب وضعه الصحي وهو طريح الفراش، تراكمت الالتزامات المالية عليه وظروفه النفسية والصحية في تدهور.وناشد الوحيدي الرئيس عباس بتوفير راتب يعتاش منه هو وأسرته ليكون مصدر دخل لعلاجه، بالإضافة لتوفير منحة علاجية والسفر للخارج من أجل السيطرة على وضعه الصحي قبل أن تتفاقم معاناته.وأشار إلى أنه قدمه اليسرى بها مضاعفات خطيرة من الممكن أن تبتر مستقبلاً، متابعاً "كلي أمل بالنظر الي بعين العطف والرحمة وتوفروا لي مساعدة علاجية وتخصيص راتب شهري ليساعدني بشراء العلاجات اللازمة".