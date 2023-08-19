الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من حوارة

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، ثلاثة مواطنين من داخل مغسلة مركبات في بلدة حوارة، جنوب نابلس.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين من داخل مغسلة مركبات، وهم: ليث منصور من كفر قليل، وحلمي دويكات من روجيب، ولؤي الحلبي.وأكدت المصادر أن كافة مداخل نابلس تشهد أزمة مرورية خانقة بسبب تشديد قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية.وكانت قوات الاحتلال، قد شددت مساء اليوم، من إجراءاتها العسكرية في محيط نابلس، بدعوى البحث عن منفذ عملية إطلاق نار أدت إلى مقتل مستوطنين، في بلدة حوارة.