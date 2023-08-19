لجان المعلمين الديمقراطيين تدعو الحكومة الالتزام بتنفيذ الاتفاق الموقع مع المعلمين

رام الله - دنيا الوطندعت لجان المعلمين الديمقراطيين، الحكومة لتحمل المسؤولية لإنقاذ العام الدراسي، وضرورة الالتزام بتنفيذ الاتفاق الموقع مع المعلمين، مؤكدا على ضرورة صرف ال 5% عن شهري 1+2/2023 والعمل على صرف ال 10%.كما طالبت لجان المعلمين، من الحكومة الوفاء بالتزاماتها تجاه المعلمين في القدس وحماية مدارسهم والحفاظ على الطلبة من التسرب لمدارس المعارف التابعة لبلدية الاحتلال وما قد يترتب عليه من تشويه الوعي وتزييف الرواية الفلسطينية.ودعت كافة المعلمين الانتساب لاتحاد المعلمين للمشاركة في الانتخابات القادمة على طريق الحق في التغيير.