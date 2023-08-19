منظمة (مجد) تدين جريمة الاحتلال بهدم مدرسة عين سامية

رام الله - دنيا الوطنهنأت منظمة الجيل الجديد (مجد) في الضفة الغربية الطلبة بالعام الدراسي الجديد وخاصة في مدينة القدس المحتلة التي تتعرض مؤسساتها التعليمية وطلبتها إلى هجمة مسعورة تطال بشكل أساسي المناهج الفلسطينية والاقتحامات المتكررة لمدارسها واعتقال طلبتها ، متمنية أن يكون العام الدراسي الجديد مستقرا ومليئا بالانجاز التربوي ومنتظما في الأداء على طريق استعادة مكانة التعليم لدى شعبنا الفلسطيني الذي طالما تميز عن غيره من الشعوب ، بالرغم من التحديات الكبيرة التي يسببها الاحتلال وإجراءاته القمعية بحق التعليم وبسبب ظروف اللجوء والشتات.وأدانت منظمة (مجد) في بيانها، جريمة الاحتلال بهدم مدرسة عين سامية في تجمع بدوي عين سامية الذي تم تهجيره من قبل قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين ولصالح إسكان المستوطنين الأغراب عن هذه الأرض مكانهم ، الأمر الذي يعتبر إضافة جريمة إلى جرائمه التي يرتكبها بحق التعليم وحق جميع التلاميذ والأطفال في الوصول إليه ، وخاصة أنها ليست المرة الأولى التي يقوم بها الاحتلال بهدم المدارس ، فمنذ بداية هذا العام جرى هدم ثلاثة مدارس وسبق أن تم هدم أكثر من أحد عشر مدرسة منذ العام 2016.وأضاف البيان أن "هذه الجريمة تعتبر تحديا صارخا وخرقا سافرا لكل المعاهدات والقوانين الدولية والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الطفل ، ودعا المنظمات والمؤسسات الدولية والحقوقية وعلى رأسها منظمة اليونسكو للتدخل ولجم الاحتلال ومستوطنيه ومنعهم من الاستمرار في التعديات على التعليم ، بما في ذلك وقف الاعتقالات في صفوف الاطفال والمعلمين واقتحام المدارس وإعاقة وصول المعلمين والتلاميذ إلى مدارسهم".