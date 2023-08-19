أول تعليق من حماس على عملية إطلاق النار في حوارة





وقالت الحركة على لسان الناطق باسمها، عبد اللطيف القانوع: "نبارك عملية إطلاق النار البطولية في حوارة وهي نتاج وعد المقاومة الثابت والمستمر للدفاع عن شعبنا والرد على جرائم الاحتلال وحماية المسجد الأقصى من خطر التقسيم والتهويد".



وأضاف: "ستظل ضربات المقاومة متواصلة وممتدة لتطال جيش الاحتلال وقطعان مستوطنيه وإفشال مخطط حكومته الفاشيه ببناء الهيكل الموهوم على أنقاض المسجد الأقصى".



وتابع القانوع: "المقاومة الفلسطينية وأبطالها الثائرين حطموا هيبة جيش الاحتلال وقطعان مستوطنيه ولن تحد الاغتيالات والاعتقالات والملاحقات من ضرباتهم بل ستظل موجهة ومسددة دفاعاً عن الأقصى".





رام الله - دنيا الوطنعلّقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على عملية إطلاق النار في حوارة جنوب نابلس، مساء اليوم السبت، والتي أسفرت عن مقتل مستوطنين اثنين.