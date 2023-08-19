شؤون فلسطينية

أول تعليق من حماس على عملية إطلاق النار في حوارة

أول تعليق من حماس على عملية إطلاق النار في حوارة
من مكان عملية إطلاق النار في حوارة
رام الله - دنيا الوطن
علّقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على عملية إطلاق النار في حوارة جنوب نابلس، مساء اليوم السبت، والتي أسفرت عن مقتل مستوطنين اثنين.

وقالت الحركة على لسان الناطق باسمها، عبد اللطيف القانوع: "نبارك عملية إطلاق النار البطولية في حوارة وهي نتاج وعد المقاومة الثابت والمستمر للدفاع عن شعبنا والرد على جرائم الاحتلال وحماية المسجد الأقصى من خطر التقسيم والتهويد".

وأضاف: "ستظل ضربات المقاومة متواصلة وممتدة لتطال جيش الاحتلال وقطعان مستوطنيه وإفشال مخطط حكومته الفاشيه ببناء الهيكل الموهوم على أنقاض المسجد الأقصى".

وتابع القانوع: "المقاومة الفلسطينية وأبطالها الثائرين حطموا هيبة جيش الاحتلال وقطعان مستوطنيه ولن تحد الاغتيالات والاعتقالات والملاحقات من ضرباتهم بل ستظل موجهة ومسددة دفاعاً عن الأقصى".

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