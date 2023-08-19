زعارير: الأسرى عزيمتهم صلبة وإرادتهم عصيّة على الكسر أمام الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأكد النائب باسم زعارير على أن "الأسرى عصيّون على الكسر، وأثبتوا دائماً أنهم قادرون على كسر إرادة الاحتلال والمتطرف بن غفير لأنهم أصحاب عزيمة".وقال زعارير، في تصريح صحفي، إن "الأسرى لديهم خطوط حمراء تتعلق بحقوقهم داخل السجن لا يُسمح بانتهاكها ولو كلفهم ذلك الكثير، وقد أثبتوا للمحتل مرات عديدة أنهم عصيون على الكسر لأنهم أصحاب إرادة وعزيمة".ودعا شعبنا بأن "يقف بصلابة وإرادة قوية مع أبنائه الأسرى ويتصدوا لممارسات بن غفير ونتنياهو"، مطالباً السلطة الفلسطينية بأن تتقدم بشكوى لمجلس الأمن ومؤسسات الجمعية العمومية لحماية أسرانا من تغول الاحتلال والمطالبة بالإفراج عنهم.وأضاف أن "حكومة الاحتلال التي يقودها المتطرفون هي حكومة فاشية وتمارس الإرهاب بكل أشكاله، وتضرب بعرض الحائط كل القيم الإنسانية والمواثيق الدولية، وتتنكر لجميع الهيئات الدولية الداعية إلى حفظ حقوق الأسرى واعتبارهم أسرى حرب".وأشار إلى أنها "تمارس الظلم والقمع وتحاول إخضاع أسرانا الأبطال الذين لا تؤدي كل هذه السياسات الظالمة معهم بنتيجة سوى التصعيد والمواجهة التي قد تمتد خارج السجون؛ لأن الأسرى هم أبناء شعبنا ولهم مكانة خاصة في قلوبه ونفوسه".