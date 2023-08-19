شؤون فلسطينية

قيادي بحماس: زمن الاعتداء على أسرانا ومقدساتنا دون عقاب ولّى إلى الأبد

قيادي بحماس: زمن الاعتداء على أسرانا ومقدساتنا دون عقاب ولّى إلى الأبد
اقتحام الاحتلال لغرف الأسرى بالسجون - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قال زاهر جبارين، مسؤول مكتب الشهداء والجرحى والأسرى في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن "زمن الاعتداء على أسرانا ومقدساتنا دون عقاب قد ولى إلى الأبد، ولن نسمح لا لـ"بن غفير" ولا لـ"سموتريتش" ولا لهذه الحكومة اليمينية المتطرفة أن تسجل صورة نصر في أي مكان أو زمان".

وأضاف جبارين، في تصريح صحفي: "نبارك، للحركة الأسيرة ولجميع الأسرى الانتصار العظيم على مخططات المتطرف "بن غفير" وما تسمى إدارة مصلحة السجون".

وأكد أن "المتطرف بن غفير يتراجع عن تمرير مخططاته العدوانية تجاه الأسرى، خوفاً من ردة فعل المقاومة ومن انفجار الأمور في وجهه".

وتابع أن "شعبنا الفلسطيني بكامل أطيافه يترك كل خلافاته السياسية إذا تعلق الأمر في الأسرى والمسرى، وكل مساس بالأسرى سيحرض شعبنا على الثورة في وجه هذا الاحتلال".

واعتبر جبارين أن "اللحمة الوطنية هي أقوى سلاح من الممكن أن نواجه فيها الاحتلال، وأسرانا هم أكبر مثال على الوحدة"، مشيراً إلى أن "الحكومة اليمينية الفاشية تحاول تصدير أزماتها الداخلية على حساب افتعال أزمات مع شعبنا الفلسطيني".

وأردف: "الضفة المحتلة تثبت في كل يوم رغم المؤمرات من الاحتلال والإدارة الأمريكية أنها على قدر المسؤولية والأمانة، وشبابها الثائر يواصلون تحديهم للاحتلال وتصديهم لعدوانه بكل السبل".

وقال جبارين: "الضفة مجبولة بدماء خيرة الشبان والأبطال والمقاومين، وستبقى عملاقة وعصية على الاحتلال، ولا يمكن للاحتلال وأعوانه هزيمة هذا الجيل الثائر".

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