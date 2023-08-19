الرئيس عباس يترأس اجتماعاً للمجلس الثوري الخميس المقبل

من المقرر أن يترأس الرئيس محمود عباس، يوم الخميس المقبل، اجتماعاً للمجلس الثوري لحركة فتح، في مقر الرئاسة برام الله.



وقال نائب رئيس حركة فتح، محمود العالول في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، اليوم السبت، إن الرئيس عباس سيلقي كلمة مهمة في افتتاح جلسة المجلس الثوري، والتي تأتي في مرحلة حرجة جداً، في ظل ما يتعرض له شعبنا من جرائم متواصلة، وتنكر السلطة القائمة بالاحتلال لكل الاتفاقيات والقرارات الدولية.



وحول قضية الأسرى، شدد العالول على أن هذه المسألة مهمة جدًّا لشعبنا، وتشكل قضية مؤثرة وضاغطة على الاحتلال في ظل ما يتعرض له الأسرى من انتهاكات متواصلة، وحملات تنكيل غير مسبوقة تقوم بها إدارة السجون بتعليمات من المتطرف بن غفير.



رام الله - دنيا الوطن