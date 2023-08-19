العراق: وفاة عسكري فرنسي في حادث سير

رام الله - دنيا الوطنأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الجمعة، وفاة عسكري فرنسي في حادث سير بالعراق.ووفق بيان للرئاسة الفرنسية، فإن العسكري "كان يشارك في مهمة تدريبية للقوات المسلحة العراقية"، مشيرة إلى أن ماكرون "علم اليوم بحزن كبير بوفاة الرقيب بابتيست غوشو من فوج المهندسين التاسع عشر في العراق".وأضافت أن "رئيس الدولة يؤكد دعمه للشعب العراقي والسلطات العراقية وعزم فرنسا على مواصلة العمل إلى جانبهم لتدريب قواتهم الأمنية التي تكافح الإرهاب".وحسب وزارة الدفاع الفرنسية، فإن الرقيب "أصيب برفقة عسكري ثان بجروح بالغة الخطورة عندما انحرفت مركبته عن الطريق".وأضافت في بيان لها أنه "توفي متأثرا بجروحه بعد جراحة طارئة في مستشفى أربيل. رفيقه المصاب بجروح بالغة يعالج في مستشفى عسكري في بغداد".