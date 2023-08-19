خلال مداهمة في بيروت.. مقتل مشتبه به بهجوم قَتَل ستة أشخاص بدمشق





وذكر المصدر أن الشاب البالغ من العمر (23 عاماً) وهو من منطقة "التل" السورية دخل لبنان بشكل غير قانوني واستقر عند أقاربه في منطقة حي السلم، حسب ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.



ووفق وسائل إعلام لبنانية ومصدر أمني، فإن الشاب مشتبها بضلوعه في هجوم بحي السيدة زينب بدمشق في تموز/يوليو الماضي، أسفر عن مقتل ستة على الأقل.



وأضاف المصدر أن عناصر من جماعة (حزب الله) داهمت الموقع "خشية مبادرته بالقيام بأي عمل... وعندما علم بانكشاف مكانه ألقى بنفسه من الطابق السابع ونقل إلى مستشفى سان جورج حيث فارق الحياة"، فيما أشار إلى أنه جرى احتجاز اثنين من أقاربه.



وانفجرت سيارة ملغومة على مشارف حي السيدة زينب جنوب دمشق، في الـ 27 تموز/يوليو أسفر عن مقتل ستة أشخاص، وفق وسائل إعلام سورية، فيما أعلن تنظيم الدولة في اليوم التالي مسؤوليته عن الهجوم.



رام الله - دنيا الوطنتوفي شاب سوري مساء الجمعة، مشتبه به بتنفيذ هجوم في دمشق، بعدما ألقى بنفسه من بناية خلال مداهمة بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.