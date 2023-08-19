بريطانيا تُسجل أول إصابة بالنسخة المتحورة الجديدة لفيروس كورونا

سجلت بريطانيا يوم الجمعة، أول إصابة بالنسخة المتحورة "بي.إيه 2.86" من فيروس (كورونا) "كوفيد-19" في البلاد.





وأعلنت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، بأنها اكتشفت الإصابة في شخص لم يسافر في الآونة الأخيرة، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.



وقالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنها تتعقب النسخة الجديدة، التي تملك قدرة كبيرة على التحور، من الفيروس المسبب لمرض كوفيد.



يشار إلى أن عدة دول وهي، إسرائيل والدنمارك والولايات المتحدة، اكتشفت إصابات بالمتحور الجديد.





رام الله - دنيا الوطن