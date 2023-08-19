شؤون فلسطينية

فيديو.. وفاة مواطن وإنقاذ ستة آخرين تعرضوا لغرق جماعي في بحر شمال القطاع

فيديو.. وفاة مواطن وإنقاذ ستة آخرين تعرضوا لغرق جماعي في بحر شمال القطاع
وفاة مواطن في حادثة غرق شمال القطاع
رام الله - دنيا الوطن
توفي مواطن فجر اليوم السبت، فيما تم إنقاذ ستة آخرين في حادثة غرق جماعي، قبالة عرض بحر شمال قطاع غزة.

وأفادت الشرطة البحرية، بغزة، بوفاة المواطن عبد الرحمن منذر ربيع (20عاماً)، وإنقاذ ستة مواطنين تعرضوا لحالة غرق جماعي في عرض بحر شمال قطاع غزة، صباح اليوم.

ودعت الشرطة البحرية جميع المواطنين إلى ضرورة السباحة في الأماكن الآمنة والمحددة حفاظًا على سلامتهم، واتباع إرشادات المرشد البحري.

وشهد الصيف الحالي عدة حالات غرق في مناطق متفرقة من شواطئ بحر قطاع غزة.


 

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