فيديو.. وفاة مواطن وإنقاذ ستة آخرين تعرضوا لغرق جماعي في بحر شمال القطاع





ودعت الشرطة البحرية جميع المواطنين إلى ضرورة السباحة في الأماكن الآمنة والمحددة حفاظًا على سلامتهم، واتباع إرشادات المرشد البحري.

وأفادت الشرطة البحرية، بغزة، بوفاة المواطن عبد الرحمن منذر ربيع (20عاماً)، وإنقاذ ستة مواطنين تعرضوا لحالة غرق جماعي في عرض بحر شمال قطاع غزة، صباح اليوم.