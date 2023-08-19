بن زايد وآبي أحمد يبحثان تعزيز علاقات التعاون بين البلدين والتطورات الإقليمية





وشهد المسؤولان توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).





وأكد الجانبان في ختام اللقاء حرصهما على دفع العلاقات الثنائية في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية وغيرها من أوجه التعاون الذي يخدم مصالحهما المشتركة ويسهم في جهود تحقيق التنمية المستدامة والأمن والاستقرار في القارة الإفريقية.



ونقلت الوكالة عن الرئيس الإماراتي "ترحيبه بالخطوة الإيجابية الخاصة باتفاق إثيوبيا ومصر مؤخرا على انطلاق مفاوضات للتوصل إلى تسوية بشأن ملف سد النهضة".



وأعرب عن "تمنياته أن تصل هذه المفاوضات إلى حل مرضٍ لجميع الأطراف".



رام الله - دنيا الوطنبحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد، مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في أديس أبابا، سبل التعاون الثنائي، وقضايا إقليمية.