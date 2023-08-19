بعدما تم التخلي عنهم.. تفاصيل إنقاذ 137 مهاجراً من مصر وموريتانيا في المكسيك

رام الله - دنيا الوطنكشفت وسائل إعلام مكسيكية، تفاصيل إنقاذ 137 مهاجراً من مصر وموريتانيا، كانوا قد علقوا في حافلة بولاية فيراكروز.وتلقى مسؤولون في المعهد الوطني للهجرة في المكسيك، في الصباح الباكر من يوم الخميس الماضي، مكالمة مجهولة أخطرتهم بوجود حافلة ركاب على طريق سريع قديم.وحسب ما نقلت صحيفة (يورو دوت إس يورو) في نسختها الإنجليزية، أنه لدى الوصول إلى المكان، تم العثور عن 137 مهاجراً (129 من مصر، و8 من موريتانيا) بعدما تم التخلي عنهم، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.وأشارت المصادر إلى أن المهاجرين لم يتمكنوا من إثبات إقامتهم في الأراضي المكسيكية، مرجحة أنهم كانوا يحاولون دخول الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية، موضحة أن ضمن المهاجرين، جرى العثور عن قاصرين غير مصحوبين بذويهم.وتم نقل جميع البالغين إلى مكتب محلي للمهاجرين لمواصلة الشؤون الإدارية، كما تم تزويدهم بالعناية الطبية، بينما تم نقل القاصرين إلى مكاتب "النظام الوطني للتنمية الأسرية المتكاملة (DIF).