الائتلاف التقدمي الديمقراطي يُصدر بياناً بشأن انتظام العملية التعليمية

رام الله - دنيا الوطندعا الائتلاف التقدمي الديمقراطي الفلسطيني، الحكومة، إلى الالتزام بالدفع الفوري وعبر فاتورة الرواتب القادمة الـ 5% المستحقين عن شهري كانون الثاني/يناير، وشباط/فبراير 2023، وكذلك العمل على دفع المبلغ المتبقي من الاتفاق الموقع ونسبته 10% قبل نهاية العام الحالي.وأعرب الائتلاف في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، عن رفضه وإدانته لجميع الاجراءات ذات الطبيعة العقابية على خلفية الإضراب (استدعاءات أمنيه وتنقلات)، داعياً وزارة التربية والتعليم من موقع مسؤوليتها إلى الحرص على اتخاذ السبل والاجراءات التي من شأنها بناء الثقة مع جموع المعلمين ونحملها مسؤولية ذلك.يهنئ الائتلاف الديمقراطي الفلسطيني جميع أبناء شعبنا في الوطن، عائلات وطلبة وأسرة تربوية، معلمين ومعلمات، ببدء العام الدراسي الجديد 2023 2024، والذي نتطلع لأن يحمل الخير لأبنائنا الطلبة ويمكن من النهوض بالعملية التعليمية لاستعادة المكانة التاريخية للتعليم عند شعبنا الفلسطيني كأحد أسلحة الصمود والتحدي والبقاء، وتجنب أي معيقات من شأنها أن تؤثر على انتظام العملية التعليمية وتضر بمصلحة الطلبة.وأكد الائتلاف على حق المعلمين بـ "التعبير عن الرأي والاحتجاج والاشتباك بالطرق المتاحة من أجل حقوقهم ومطالبهم العادلة وبما لا يضر بمصلحة الطلبة وسير العملية التعليمية، ونرفض تدخل الأجهزة الأمنية في العمل النقابي".ودعا الائتلاف المعلمين والمعلمات للانتساب للاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين والمساهمة الفعالة في إحداث تغيير نوعي ديمقراطي في بنية الاتحاد وهيكلية هيئاته القيادية بما يسهم في تطوير دوره ومكانته بين اوساط المعلمين، وهذا بات متاحاً على ضوء الخطوات التي اتخذت في موضوع دمقرطة الاتحاد والتي ترعاها وتشرف عليها لجنة الانتخابات المركزية والهيئة المستقلة.كما أكد على دور لجنة المبادرة وعلى ما جاء في بيانها الأخير وبما يتعلق بموضوعي الفاقد التعليمي ومهننة التعليم.