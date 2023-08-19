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تجميد خدمة عدة ضباط احتياط على خلفية التغييرات القضائية في إسرائيل

تجميد خدمة عدة ضباط احتياط على خلفية التغييرات القضائية في إسرائيل
تجميد خدمة عدة ضباط احتياط على خلفية التغييرات القضائية في إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
أعلن قائد سلاح الجو الإسرائيلي، تجميد خدمة عدة ضباط احتياط برتبة "بريغادير"، لرفضهم التطوع بسبب خطة التغييرات في المنظومة القضائية. 

كما جمّد قائد سلاح البحرية، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، على تجميد خدمة ضابط كبير في صفوف السلاح.

هذا وانتقد مسؤولون كبار في حزب (ليكود) بشدة، تعامُلَ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو مع مسألة الكفاءة القتالية للجيش.

ونقلت قناة (كان) عن المسؤولين قولهم: "إن حجم الضرر الذي الحقه نتانياهو اكبر بكثير من المنفعة"، مطالبين اياه بتجميد الاجراءات القضائية فورا ولمدة طويلة.

وبدورها رأت جهات في الائتلاف الحاكم، انه لا يمكن المضي قدما في خطة "التغييرات القضائية" ومشروع قانون "التجنيد" في ظل الأجواء العامة الحالية. 

وأشارت إلى أن الصيغة الحالية لمشروع القانون لا تتمتع بقبول واسع في الائتلاف خاصة في (ليكود) و(هتسيونوت هداتيت).

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تجميد خدمة عدة ضباط احتياط على خلفية التغييرات القضائية في إسرائيل

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