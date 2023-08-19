شؤون فلسطينية

"مضطر لمغادرة هذا العالم".. رسالة مؤثرة للشاب محمد النجار قبل رحيله

"مضطر لمغادرة هذا العالم".. رسالة مؤثرة للشاب محمد النجار قبل رحيله
وفاة الشاب محمد النجار في خانيونس بعد وقت قليل من رسالة مؤثرة كتبها عبر فيسبوك ألمح فيها إلى أنه سيقوم بالانتحار
رام الله - دنيا الوطن
أكدت عائلة النجار في مدينة خانيونس، اليوم السبت، وفاة الشاب محمد نبيل محمد النجار، مشيرة إلى أن الصلاة على الفقيد اليوم ظهراً في مسجد فلسطين في المدينة.

وكان الشاب محمد النجار كتب عبر صفحته على (فيسبوك)، رسالة، ألمح من خلالها، أنه سيقوم بـ "الانتحار"، بعد إصابته بمرض الاكتئاب لمدة ثماني سنوات.

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء تفيد بأن النجار توفي فجر اليوم السبت، إثر قيامه بتفجير نفسه بقنبلة "ميلز".

وفي رسالة مؤثرة كتبها عبر حسابه على (فيسبوك) قبل وقت قليل من رحيله، قال النجار: "مضطر لمغادرة هذا العالم بعد أن استنفدت كل جهودي ومحاولاتي للشفاء من مرض الاكتئاب على مدار 8 سنوات آخرها جلسات الكهربا قبل أقل من عام".

وأضاف محمد النجار: "حاولت بكل ما في وسعي لا لوم على أحد، كل ما في الأمر أنني لم أعد أستطيع تحمل كل هذا الكم من الألم داخلي".

وتابع: "أنا آسف كتير بعتذر لأمي وخواتي كتير ولكل اللي بحبهم وبيحبوني وبعتذر عن الألم اللي ممكن أكون سببته إلهم لكني مش قادر أحتمل هذا الألم كله أو أتعايش معه".

وختم النجار رسالته عبر (فيسبوك): "سامحوني".

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