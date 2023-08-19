شؤون فلسطينية

انطلاق العام الدراسي الجديد في عدة محافظات بالضفة

انطلاق العام الدراسي الجديد في عدة محافظات بالضفة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة التربية والتعليم، اليوم السبت، انطلاق العام الدراسي الجديد 2024/2023، في عدد من المدارس في محافظات الضفة الغربية.

وأوضحت الوزارة ، في بيان، أن من هؤلاء الطلبة 915 ألفا و327 طالبا/ة في المدارس الحكومية، موزعين على ألفين و364 مدرسة، و342 ألفا و955 طالبا/ة في مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، موزعين على 384 مدرسة، و149 ألفا و870 طالبا/ة في المدارس الخاصة، ويبلغ عددها 487 مدرسة.

وأشارت إلى أن عدد المعلمين الإجمالي بلغ 54 ألفا و81 معلما/ة، موزعين على الفين و364 في المدارس الحكومية، و12 ألفا و183 معلما/ة في مدارس الوكالة، و10 آلاف و970 معلما/ة في المدارس الخاصة.

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