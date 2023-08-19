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الصين تُطلق تدريبات عسكرية "تحذيرية" حول تايون.. والأخيرة تندد

الصين تُطلق تدريبات عسكرية "تحذيرية" حول تايون.. والأخيرة تندد
سفينة صينية خلال مناورة عسكرية سابقة بالقرب من جزر ماتسو التي تسيطر عليها تايوان
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت الصين تدريبات عسكرية حول تايوان،  السبت، اعتبرتها بمثابة "تحذير صارم" في أعقاب الزيارة القصيرة لـ "وليام لاي" نائب رئيسة هذه الجزيرة إلى الولايات المتحدة.

ووصفت بكين لاي بأنه "مثير للمشاكل" وتعهدت باتخاذ "إجراءات حازمة وقوية لحماية السيادة الوطنية"، وفق ما جاء على موقع (الجزيرة نت).

ونقلت وكالة (شينخوا) الصينية الرسمية للأنباء عن المتحدث العسكري شي يي، قوله، اليوم إن "قيادة المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي الصيني أطلقت دوريات جوية وبحرية مشتركة وتدريبات عسكرية للقوات البحرية والجوية حول جزيرة تايوان".

وأضافت الوكالة الصينية أن "التدريبات تهدف إلى اختبار قدرة جيش التحرير الشعبي على السيطرة على 16 مجالاً جوياً وبحرياً والقتال في ظروف معارك حقيقية".

وأشارت إلى أن التدريبات تهدف إلى أن تكون بمثابة "تحذير صارم لتواطؤ انفصاليي تايوان المطالبين بالاستقلال مع عناصر أجنبية"، وفق قولها.

ووليام لاي، والذي يعد المرشح الأوفر حظاً بالانتخابات الرئاسية التايوانية العام المقبل، كان قد توقف في نيويورك خلال رحلة له إلى باراغواي إحدى الدول القليلة التي تتبادل العلاقات الدبلوماسية مع تايبيه، قبل أن يتوقف مجدداً في سان فرانسيسكو في طريق العودة.

من جهتها، نددت وزارة الدفاع التايوانية "بشدة" بالتدريبات العسكرية الصينية قرب الجزيرة، وقالت إنها ستنشر القوات الملائمة للرد وتملك القدرة والعزم والثقة لحفظ الأمن القومي.

وقالت وزارة الدفاع الوطني التايوانية، في بيان، إنها تندد بشدة بمثل هذا "السلوك اللاعقلاني والاستفزازي" وسترسل قوات مناسبة للرد دفاعاً عن الحرية والديمقراطية وسيادة تايوان".

وأضاف بيان الوزارة: لدى قواتنا القدرة والعزيمة والثقة الكافية لحماية الأمن الوطني، لافتاً إلى أن "إطلاق التدريبات العسكرية في هذا الوقت لا يساهم في تحقيق السلام والاستقرار في مضيق تايوان فحسب، وإنما يلقي الضوء أيضا على عقلية (الصين) العسكرية".

وبيّنت وزارة الدفاع التايوانية أنها رصدت تسع طائرات عسكرية وست سفن حربية صينية في محيط الجزيرة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ونقلت وكالة (رويترز) للأنباء عن حكومة تايوان، قولها "نحن دولة ذات سيادة ومن حقنا إقامة أي صلات دبلوماسية عادية مع الدول الصديقة".

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