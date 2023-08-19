شؤون فلسطينية

حماس: إنجاز الأسرى يعكس قوة وبسالة وإصرار على مواجهة الظروف الصعبة

حماس: إنجاز الأسرى يعكس قوة وبسالة وإصرار على مواجهة الظروف الصعبة
حماس تتحدث عن إنجاز الأسرى الذي يعكس قوة وبسالة وإصرار على مواجهة الظروف الصعبة
رام الله - دنيا الوطن
علقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على إعلان لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة، تعليق خطواتها ضد مصلحة السجون.

وقال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن حماس تشيد بـ "إنجاز الأسرى الفلسطينيين في هزيمة محاولات الاحتلال الصهيوني لكسر إرادتهم"، مؤكدًا قدرتهم المتجددة في تحقيق الانتصارات ضد السجان.

وقال: "مرة أخرى يثبت أسرانا الأحرار قوتهم وبسالتهم في هزيمة سياسة الاحتلال، ومنعهم من تحقيق أهدافهم، وإن هذا الإنجاز يعكس قوة وبسالة الحركة الأسيرة وإصرارها على مواجهة الظروف الصعبة".

وأضاف أن قضية الأسرى ستبقى محورية بالنسبة للمقاومة وقيادتها، حيث إن معركة الأسرى عكست تجسيدًا لقوة المقاومة في مختلف الميادين، من خلال استخدامها للمناورات الميدانية وإرسال رسائل داعمة في جميع الاتجاهات لدعم وتأييد الحركة الأسيرة ومنع الاحتلال من التغول عليهم.

وأكد قاسم أن حركة حماس سوف تستمر جنبًا إلى جنب مع كل القوى المقاومة، في نضالها من أجل تحقيق حرية أسرانا الأبطال وكسر القيود عنهم باستخدام جميع الوسائل والأدوات المتاحة.

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