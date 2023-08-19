طقس فلسطين: أجواء شديدة الحرارة وتحذير من التعرض لأشعة الشمس
توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون طقس فلسطين، اليوم السبت، شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل العام بحدود ثلاث درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وهذه الليلة، يكون طقس فلسطين غائما جزئيا لطيفا في المناطق الجبلية ودافئاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وتنبأت أن يكون طقس فلسطين، يوم غدٍ الأحد، شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من المعدل العام بحدود 2 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
والاثنين، يكون طقس فلسطين شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من المعدل العام بحدود 2 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
ويكون طقس فلسطين، الثلاثاء المقبل، شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود
وحذرت دائرة الأرصاد الجويّة المواطنين من خطر: التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصّة في ساعات الذروة، واشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافّة، وتشكل الضباب وانخفاض مدى الرؤيا الأفقية.
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