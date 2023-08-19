طقس فلسطين: أجواء شديدة الحرارة وتحذير من التعرض لأشعة الشمس

رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون، اليوم السبت، شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل العام بحدود ثلاث درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.وهذه الليلة، يكونغائما جزئيا لطيفا في المناطق الجبلية ودافئاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.وتنبأت أن يكون، يوم غدٍ الأحد، شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من المعدل العام بحدود 2 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.والاثنين، يكونشديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من المعدل العام بحدود 2 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.ويكون، الثلاثاء المقبل، شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من المعدل العام بحدودوحذرت دائرة الأرصاد الجويّة المواطنين من خطر: التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصّة في ساعات الذروة، واشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافّة، وتشكل الضباب وانخفاض مدى الرؤيا الأفقية.