اليابان تتبرع بمليون دولار للأونروا لدعم لاجئي فلسطين في مخيم جنين

رام الله - دنيا الوطنتبرعت حكومة اليابان بمبلغ مليون دولار لـ(أونروا) لدعم لاجئي فلسطين المتضررين من العملية الأخيرة لقوات الأمن الإسرائيلية في مخيم جنين للاجئين في 3-4 يوليو/ تموز 2023. ويأتي هذا التمويل استجابة لنداء الوكالة الإنساني والإنعاش المبكر من أجل جنين.وأعرب مدير شؤون (أونروا) في الضفة الغربية، آدم بولكوس عن شكره لهذا التبرع بالقول: "أنا ممتن جدا لحكومة اليابان على هذا الدعم، وكذلك على شراكتهم مع الأونروا التي تمتد لعقود. هذا الدعم سيساعد (أونروا) على الاستمرار بعملها الحيوي، والذي يشمل تقديم الخدمات الصحية للذين يحتاجونها من لاجئي فلسطين في مخيم جنين وحوله".وكان مركز (أونروا) الصحي، وهو الرعاية الصحية الأولية الوحيدة في المخيم، قد تعرض لأضرار جسيمة ولم يعد من الممكن استخدامه. ولا يزال سكان المخيم، ولا سيما الأطفال، يتعرضون للعنف ويعانون من القلق والاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة، من جملة أمور أخرى. إن هذا التبرع سيتيح للأونروا إنشاء وتشغيل مركز صحي مؤقت للاجئي فلسطين في المخيم وحوله وتقديم الصحة العقلية والإسناد النفسي الاجتماعي.بدوره، قال السفير ناكاشيما يويتشي: "تأتي هذه الاستجابة الطارئة كبادرة دعم اليابان للاجئي فلسطين في مخيم جنين الذين هم في حاجة إنسانية ماسة للصرف الصحي والصحة والتعامل مع الذخائر غير المنفجرة. وأود أن أعرب عن عميق تعاطفنا وتضامننا مع الأشخاص الذين عانوا من العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين والمتضررين جراء الوضع، بشكل مباشر أو غير مباشر".