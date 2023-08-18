عربي

زوارق حربية إسرائيلية تخترق المياه الإقليمية اللبنانية

زوارق حربية إسرائيلية تخترق المياه الإقليمية اللبنانية
زوارق حربية إسرائيلية تخترق المياه الإقليمية اللبنانية
رام الله - دنيا الوطن
أفاد الجيش اللبناني، يوم أمس الخميس، بأن خمسة زوارق عسكرية إسرائيلية اخترقت المياه الإقليمية اللبنانية أمام بلدة رأس الناقورة.

ووفق بيان عسكري صادر عن وزارة الدفاع اللبنانية، فإن "خمسة زوارق عسكرية إسرائيلية اخترقت المياه الإقليمية اللبنانية أمام بلدة رأس الناقورة، جنوبي البلاد".

وأكد البيان العسكري أن "زورقا حربيا خرق المياه الإقليمية لمسافة نحو 425 مترا، حيث أقدم عناصره على إلقاء قنبلة مضيئة ووجهوا كاشفا ضوئيا لمدة دقيقتين، فوق البقعة البحرية المذكورة، وغادر لاحقا".وفق (سبوتنيك) بالعربي

وجاء في البيان اللبناني نفسه، أن "زورقا مماثلا خرق المياه الإقليمية اللبنانية لمسافة نحو 260 مترا مقابل رأس الناقورة، كما خرق زورق مماثل البقعة البحرية المذكورة ولمسافة نحو 315 مترا".

واستطرد بيان وزارة الدفاع اللبناني بأنه "كما اخترق زورق مماثل البقعة البحرية المذكورة ولمسافة نحو 185 مترا، قام زورق مماثل بخرق البقعة البحرية المذكورة ولمسافة نحو 185 مترا".

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