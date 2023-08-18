الرئيس عباس يتسلّم دعوة رسمية لزيارة البرازيل





وجاء ذلك، خلال استقبال الرئيس محمود عباس، لرئيس مكتب تمثيل جمهورية البرازيل الاتحادية اليساندرو كاندياس.



وشكر الرئيس عباس، الرئيس البرازيلي على الدعوة، مؤكدا أنه سيقوم بتلبيتها في الوقت المناسب، مشيدا بمواقف البرازيل والرئيس لولا دا سيلفا في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته في المحافل الدولية، خاصة خلال عضويتها الحالية في مجلس الأمن الدولي.



ووضع الرئيس الفلطسيني، السفير في صورة آخر المستجدات والتحركات التي تقوم بها القيادة لتدعيم الموقف الفلسطيني الملتزم بقرارات الشرعية الدولية .



بدوره، جدد السفير كاندياس الموقف البرازيلي الثابت الداعم لقضيتنا الوطنية، ولشعبنا الفلسطيني.



ةحضر اللقاء، نائب رئيس الوزراء، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زياد أبو عمرو، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.





رام الله - دنيا الوطنتلقّى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الجمعة، دعوة من الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا لزيارة البرازيل في وقت يحدد من الجانبين