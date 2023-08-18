شؤون فلسطينية

مي الكيلة: الاحتلال يُمعن في جرائمه ضد الطواقم الطبية

مي الكيلة: الاحتلال يُمعن في جرائمه ضد الطواقم الطبية
مي الكيلة
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزيرة الصحة مي الكيلة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تمعن في جرائمها ضد أبناء شعبنا وطواقمه الطبية.

وأشارت الكيلة في بيان صدر عن الوزارة، مساء اليوم الجمعة، إلى أن جرائم الاحتلال بحق الطواقم الطبية والمستشفيات وسيارات الإسعاف تتطلب من المجتمع الدولي التدخل الفاعل لوقف انتهاك حقوق الإنسان وحرمة المراكز والطواقم الطبية.

ولفت البيان إلى أن "وزيرة الصحة اطمأنت على صحة الزميلة سالي البيطار (37 عاما) والتي أصابها الاحتلال الإسرائيلي برصاصة في الصدر خلال اقتحام مدينة جنين يوم أمس الخميس".

وقالت الكيلة إن "الحالة الصحية للزميلة البيطار، والتي تعمل فنية طب مخبري في مركز يعبد الصحي الحكومي، لا تزال خطيرة رغم استقرارها".

وأضافت أن "الزميلة البيطار أصيبت بطلق ناري من قبل قوات الاحتلال اخترق أعلى البطن من الجهة اليمنى العليا أدى إلى تهتك ونزيف شديد في الكبد وضرر كبير في الكلية اليمنى".

وتابعت أن "الزميلة المصابة أدخلت إلى قسم العمليات في مستشفى جنين الحكومي بشكل طارئ وبعد عدة ساعات من التدخل الجراحي تم السيطرة على النزيف، وجرى استئصال الكلية اليمنى".

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