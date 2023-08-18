التوصّل لـ"نتائج مرضية".. الطوارئ العليا للحركة الأسيرة تعلن تعليق الإضراب الجماعي

رام الله - دنيا الوطنأعلنت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، اليوم الجمعة، تعليق الإضراب الجماعي بعد التوصل لنتائج مرضية مع إدارة السجون.وقالت اللجنة في بيان لها "بعد حماقة "بن غفير" وأدواته من استهدافٍ واعتداءٍ على أسرانا في سجن النقب، استدعى وقفة مجموع الأسرى على قلب رجلٍ واحد في مواجهة هذا الاعتداء وجاهزية مجاميع الأسرى لمواجهة هذا الصلف بالإضراب المفتوح عن الطعام".وأكدت أن "الحراك الأخير ومساندة الشعب بطرقٍ مختلفة أوصلتنا لنتائج مرضية، ما دفعنا إلى تعليق خطواتنا اليوم الجمعة 18/8/2023م الساعة 06:00 مساءً".وشددت الحركة على متابعة "تنفيذ ما توصلنا إليه على أرض الواقع، مع تأكيدنا على جاهزيتنا لاستئناف حراكنا إذا ما استدعى الأمر ذلك، مستندين بعد الله على شعبنا وقواه الحرة".