عربي

ولي العهد السعودي يبحث مع وزير خارجية إيران سبل تعزيز العلاقات

ولي العهد السعودي يبحث مع وزير خارجية إيران سبل تعزيز العلاقات
لقاء ولي العهد السعودي مع وزير خارجية إيران
رام الله - دنيا الوطن
بحث ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان سبل تعزيز العلاقات بين البلدين خلال لقاء جمعهم اليوم في جدة.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات بين المملكة وإيران، والفرص المستقبلية للتعاون بين البلدين وسبل تطويرها، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني "أجريت مع الأمير محمد بن سلمان محادثات مثمرة ومفيدة"كما نقل تحيات وتقدير الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد، فيما حمَّله الأمير محمد بن سلمان تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين.

وكان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، قد أكد أمس في مؤتمر صحفي مشترك، مع نظيره الإيراني أن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إيران نقطة مفصلية للأمن بالمنطقة.

كما شدد على تطلع المملكة لتعزيز العلاقات الثنائية مع طهران، مضيفاً أن الرغبة صادقة وجدية لتعزيز الثقة المتبادلة بين الجانبين.

من جهته، أشار عبد اللهيان إلى أنه أجرى مباحثات مثمرة في الرياض، مضيفاً: "نثمن دور المملكة في المنطقة". وقال: "بإمكاننا العمل مع السعودية لحل الموضوعات العالقة بالمنطقة بشكل فوري".

كما لفت إلى أن العلاقات مع السعودية تسير في الاتجاه الصحيح وتشهد تقدماً. وشدد على أن بلاده عازمة على تطوير وتعزيز العلاقات مع السعودية.

يشار إلى أن البلدين كانا اتفقا في العاشر من آذار/ مارس الماضي، في بكين على استئناف العلاقات الدبلوماسية المقطوعة منذ 2016 وإعادة فتح بعثاتهما الدبلوماسية، فضلا عن تفعيل اتفاقية التعاون الأمني الموقعة بينهما عام 2001.

ولاحقا عينت طهران مساعد وزير الخارجية، علي رضا عنايتي، سفيرا جديدا لها لدى المملكة، وذلك بعد نحو شهرين على إعلان استئناف العلاقات بين الطرفين.

وفي يونيو الماضي، توجه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى طهران في زيارة رسمية التقى خلالها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، مؤكداً أن طهران قدمت تسهيلات لعودة عمل البعثات الدبلوماسية.

أخبار ذات صلة

ولي العهد السعودي يبحث مع وزير خارجية إيران سبل تعزيز العلاقات

ولي العهد السعودي يبحث مع وزير خارجية إيران سبل تعزيز العلاقات

بعد زيارة وزير إيراني.. اتصال هاتفي بين وزيري الخارجية السعودي والأميركي

بعد زيارة وزير إيراني.. اتصال هاتفي بين وزيري الخارجية السعودي والأميركي

بعد إغلاقه بسبب &quot;قرش&quot;.. إعادة فتح شاطئ في مصر

بعد إغلاقه بسبب "قرش".. إعادة فتح شاطئ في مصر

وزير الخارجية الإيراني: الرئيس إبراهيم رئيسي سيزور السعودية قريباً

وزير الخارجية الإيراني: الرئيس إبراهيم رئيسي سيزور السعودية قريباً

السودان: الجيش يقصف الدعم السريع في الخرطوم

السودان: الجيش يقصف الدعم السريع في الخرطوم

تونس تدعو إلى تعزيز التعاون والتشاور مع الجزائر

تونس تدعو إلى تعزيز التعاون والتشاور مع الجزائر

وزير الخارجية الإيراني يصل السعودية اليوم الخميس

وزير الخارجية الإيراني يصل السعودية اليوم الخميس

واشنطن تؤكد التزامها بالعمل على وقف القتال في السودان

واشنطن تؤكد التزامها بالعمل على وقف القتال في السودان

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يبعد ثلاثة مواطنين بينهم صحفي عن المسجد الأقصى

الاحتلال يبعد ثلاثة مواطنين بينهم صحفي عن المسجد الأقصى

هيئة مقاومة الاستيطان: الاحتلال هدم ثلاث مدارس منذ بداية العام و53 أخرى مهددة

هيئة مقاومة الاستيطان: الاحتلال هدم ثلاث مدارس منذ بداية العام و53 أخرى مهددة

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في قريوت

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في قريوت

إصابات بالرصاص المعدني والاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

إصابات بالرصاص المعدني والاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

المالكي: على المجتمع الدولي إلزام إسرائيل السماح بإجراء الانتخابات الفلسطينية بالقدس

المالكي: على المجتمع الدولي إلزام إسرائيل السماح بإجراء الانتخابات الفلسطينية بالقدس

40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

الاحتلال يعتقل مواطنا من طوباس على حاجز عسكري غرب نابلس

الاحتلال يعتقل مواطنا من طوباس على حاجز عسكري غرب نابلس

الاتحاد الأوروبي يستنكر هدم الاحتلال مدرسة عين سامية شرق رام الله

الاتحاد الأوروبي يستنكر هدم الاحتلال مدرسة عين سامية شرق رام الله

منوعات

صور: هيفاء وهبي تتصدر الترند بملابس بحر جريئة من الساحل الشمالي

صور: هيفاء وهبي تتصدر الترند بملابس بحر جريئة من الساحل الشمالي

ابنة عمرو دياب تسخر من منتقدي ملابسها الجريئة

ابنة عمرو دياب تسخر من منتقدي ملابسها الجريئة

بالصور: نسرين طافش بإطلالة مختلفة للجمهور من داخل المطبخ

بالصور: نسرين طافش بإطلالة مختلفة للجمهور من داخل المطبخ

أسماء جلال تكشف حقيقة ارتباطها بفنان مصري شهير

أسماء جلال تكشف حقيقة ارتباطها بفنان مصري شهير

هل تبنّت حورية فرغلي طفلاً بعد استئصال رحمها؟

هل تبنّت حورية فرغلي طفلاً بعد استئصال رحمها؟

مادلين طبر تخرج عن صمتها وتوضّح بشأن عادل إمام.. وأشرف زكي يعلّق

مادلين طبر تخرج عن صمتها وتوضّح بشأن عادل إمام.. وأشرف زكي يعلّق

بالصور: الظهور الأولى لنانسي عجرم وعائلتها بعد شائعات انفصالها

بالصور: الظهور الأولى لنانسي عجرم وعائلتها بعد شائعات انفصالها

زوجة سعد الصغير تتقدم ببلاغ ضده بتهمة تصويرها في غرفة النوم دون علمها

زوجة سعد الصغير تتقدم ببلاغ ضده بتهمة تصويرها في غرفة النوم دون علمها

شاهد: مصطفى قمر ومصطفى قمر يعيدان غناء &quot;آه يا غزالي&quot; وسط تفاعل جماهير كبير

شاهد: مصطفى قمر ومصطفى قمر يعيدان غناء "آه يا غزالي" وسط تفاعل جماهير كبير

تصريحات مادلين طبر بشأن عادل إمام تُشعل أزمة كبرى مع عائلته

تصريحات مادلين طبر بشأن عادل إمام تُشعل أزمة كبرى مع عائلته

عربي

بعد زيارة وزير إيراني.. اتصال هاتفي بين وزيري الخارجية السعودي والأميركي

بعد زيارة وزير إيراني.. اتصال هاتفي بين وزيري الخارجية السعودي والأميركي

بعد إغلاقه بسبب &quot;قرش&quot;.. إعادة فتح شاطئ في مصر

بعد إغلاقه بسبب "قرش".. إعادة فتح شاطئ في مصر

وزير الخارجية الإيراني: الرئيس إبراهيم رئيسي سيزور السعودية قريباً

وزير الخارجية الإيراني: الرئيس إبراهيم رئيسي سيزور السعودية قريباً

السودان: الجيش يقصف الدعم السريع في الخرطوم

السودان: الجيش يقصف الدعم السريع في الخرطوم