بلدية غزة توضح بشأن أزمة المياه في بعض مناطق القطاع

رام الله - دنيا الوطنأكدت بلدية غزة، اليوم الجمعة، بأن تأخر صيانة خط مياه (مكروت) لمدة 36 ساعة من جانب الاحتلال الإسرائيلي تسبب في أزمة نقص المياه في بعض مناطق المدينة خلال اليومين الماضيين .وتابعت خلال بيان لها، أنها أُبلغت من قبل سلطة المياه بتوقف الضخ من قبل شركة مكروت من الساعة السادسة من صباح يوم الثلاثاء الماضي حتى مساء نفس اليوم بسبب أعمال صيانة تجريها الشركة على الخط. لافتةً إلى أن أعمال الصيانة تأخرت من قبل الشركة إلى الساعة السادسة من مساء الأربعاء أي توقف الضخ نحو 36 ساعة بسبب قرب أعمال الصيانة من الحدود والحاجة لتنسيق من قبل الاحتلال الإسرائيلي .وأوضحت أن خط (مكروت) يغذي المدينة بنحو 21 إلى23 ألف كوب من المياه بما يعادل نحو 25 % من كمية المياه التي تحتاجها المدينة يومياً .وبينت البلدية أنه تم أيضاً استبدال خطوط المياه في تقاطع شارعي المنصورة وصلاح الدين لعدة ساعات وتوقف ضخ المياه وقت الظهيرة واستئنف في ساعات الفجر .وأوضحت أن المناطق التي تأثرت بشكل كلي هي مناطق جنوب غرب المدينة ومناطق غرب منطقة الرمال فيما تأثرت بعض المناطق في شرق المدينة بشكل جزئي.ولفتت أن إيقاف بعض الأبار عن العمل والإنتاج بسبب ارتفاع نسبة ملوحتها في مناطق غرب المدينة انعكس سلبياً أيضاً على كمية المياه التي ترد للمنطقة .وأوضحت البلدية أنها أعدت حزمة مشاريع لحفر أبار مياه جديدة وإنشاء خزانات مياه في المدينة لتجاوز مثل هذه الأزمات وتقدمت بهذه المشاريع لجهات داعمة ومانحة بهدف تنفيذها وحل المشكلة وتحسين أوضاع المياه في المدينة .