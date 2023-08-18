شؤون فلسطينية

عكرمة صبري: المسجد الأقصى يحترق بشكل دائم وبصور متعددة

عكرمة صبري: المسجد الأقصى يحترق بشكل دائم وبصور متعددة
عكرمة صبري
رام الله - دنيا الوطن
قال خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري إن "المسجد الأقصى يحترق بشكل دائم وبصور متعددة". 

وجدد خطيب الأقصى التأكيد على أن الأقصى للمسلمين وحدهم، لا يخضع للقسمة والتفاوض والتنازل.

وشدد الشيخ عكرمة على أن تدريس المنهاج الإسرائيلي في المدارس الفلسطينية لا يجوز شرعاً. موضحًا أن "كل شعب في العالم له ديانة ومعتقد وثقافته وحضارته وعاداته وخصوصياته وله الحق في وضع المناهج الدراسية التي تناسبه".

ودعا أولياء الأمور لمتابعة موضوع المناهج التي يتلقاها أبناؤهم، والمطالبة بالاستمرار بالمناهج الحالية لأن الأطفال أمانة في أعناق ذويهم.

وجدد صبري التأكيد على فتوى الهيئة الإسلامية العليا في القدس، بعدم الاعتراف بشرعية الاحتلال، وعدم جواز المشاركة في الانتخابات التابعة لبدلية الاحتلال في المدينة.

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