شؤون فلسطينية

مفاوضات مكثفة بين الأسرى المضربين وإدارة مصلحة السجون الإسرائيلية

مفاوضات مكثفة بين الأسرى المضربين وإدارة مصلحة السجون الإسرائيلية
مفاوضات مكثفة بين الأسرى المضربين وإدارة مصلحة السجون
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن أزمة إضراب الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام لم تحل وما زالت مستمرة.

وقالت صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية: إن "الأزمة لم تحل بعد، و1000 أسير يهددون بالإضراب عن الطعام".

وتابعت: "مصلحة السجون تجري مفاوضات مكثفة منذ ساعات الصباح مع ممثلي الأسرى الذين عبروا عن رفضهم للإجراءات العدوانية التي يتم اتخاذها ضدهم".

وأمس، أفاد مكتب إعلام الأسرى، بأن نحو 1000 أسير من كافة السجون، سيدخلون إضراباً مفتوحاً عن الطعام في تمام الساعة السابعة مساءً.

وأضاف المكتب في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن ذلك يأتي احتجاجًا على عدوان إدارة السجون.

وقالت هيئة شؤون الأسرى، ونادي الأسير، إن مئات الأسرى يتجهزون لخوض إضراب عن الطعام، ردا على هجمة إدارة سجون الاحتلال، وآخرها سلسلة الاقتحامات التي طالت مؤخرا وحتى صباح اليوم عدة أقسام، كان آخرها قسما (3، 4)، وسبق ذلك قسم (26) في سجن النقب، إضافة إلى عمليات النقل الفردية التي طالت عددا من كوادر الحركة الأسيرة في سجن (ريمون).

وأكدت الهيئة والنادي، في بيان مشترك صدر عنهما، اليوم الخميس، أن (75) أسيرا ممن جرى نقلهم من سجن (النقب) إلى سجن (نفحة)، قد قرروا الإضراب عن الطعام، رفضا لعملية القمع التي تعرضوا لها.

وأوضح البيان أن هذا التصعيد جاء تزامنا مع زيارة الوزير الفاشي (بن غفير)، الذي يواصل تهديداته للأسرى، والمس بمصيرهم، وسلب ما تبقى لهم من حقوق.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يبعد ثلاثة مواطنين بينهم صحفي عن المسجد الأقصى

الاحتلال يبعد ثلاثة مواطنين بينهم صحفي عن المسجد الأقصى

هيئة مقاومة الاستيطان: الاحتلال هدم ثلاث مدارس منذ بداية العام و53 أخرى مهددة

هيئة مقاومة الاستيطان: الاحتلال هدم ثلاث مدارس منذ بداية العام و53 أخرى مهددة

الخارجية: ضم الضفة متواصل في ظل ازدواجية معايير دولية تضرب مصداقية الأمم المتحدة

الخارجية: ضم الضفة متواصل في ظل ازدواجية معايير دولية تضرب مصداقية الأمم المتحدة

مفاوضات مكثفة بين الأسرى المضربين وإدارة مصلحة السجون الإسرائيلية

مفاوضات مكثفة بين الأسرى المضربين وإدارة مصلحة السجون الإسرائيلية

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في قريوت

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في قريوت

إصابات بالرصاص المعدني والاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

إصابات بالرصاص المعدني والاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

المالكي: على المجتمع الدولي إلزام إسرائيل السماح بإجراء الانتخابات الفلسطينية بالقدس

المالكي: على المجتمع الدولي إلزام إسرائيل السماح بإجراء الانتخابات الفلسطينية بالقدس

40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يبعد ثلاثة مواطنين بينهم صحفي عن المسجد الأقصى

الاحتلال يبعد ثلاثة مواطنين بينهم صحفي عن المسجد الأقصى

الاحتلال يعتقل مواطنا من طوباس على حاجز عسكري غرب نابلس

الاحتلال يعتقل مواطنا من طوباس على حاجز عسكري غرب نابلس

الاتحاد الأوروبي يستنكر هدم الاحتلال مدرسة عين سامية شرق رام الله

الاتحاد الأوروبي يستنكر هدم الاحتلال مدرسة عين سامية شرق رام الله

حماس تنعى الشهيد المقدسي أحمد أبو سنينة

حماس تنعى الشهيد المقدسي أحمد أبو سنينة

الآلاف يؤدون صلاة الفجر في المسجد الأقصى

الآلاف يؤدون صلاة الفجر في المسجد الأقصى

أهالي القدس يشيعون فجر اليوم جثمان الشهيد أحمد أبو سنينة

أهالي القدس يشيعون فجر اليوم جثمان الشهيد أحمد أبو سنينة

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة مقدسيين

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة مقدسيين

حادث سير يُودي بحياة طفل في محافظة رفح

حادث سير يُودي بحياة طفل في محافظة رفح

منوعات

ابنة عمرو دياب تسخر من منتقدي ملابسها الجريئة

ابنة عمرو دياب تسخر من منتقدي ملابسها الجريئة

بالصور: نسرين طافش بإطلالة مختلفة للجمهور من داخل المطبخ

بالصور: نسرين طافش بإطلالة مختلفة للجمهور من داخل المطبخ

أسماء جلال تكشف حقيقة ارتباطها بفنان مصري شهير

أسماء جلال تكشف حقيقة ارتباطها بفنان مصري شهير

هل تبنّت حورية فرغلي طفلاً بعد استئصال رحمها؟

هل تبنّت حورية فرغلي طفلاً بعد استئصال رحمها؟

مادلين طبر تخرج عن صمتها وتوضّح بشأن عادل إمام.. وأشرف زكي يعلّق

مادلين طبر تخرج عن صمتها وتوضّح بشأن عادل إمام.. وأشرف زكي يعلّق

بالصور: الظهور الأولى لنانسي عجرم وعائلتها بعد شائعات انفصالها

بالصور: الظهور الأولى لنانسي عجرم وعائلتها بعد شائعات انفصالها

زوجة سعد الصغير تتقدم ببلاغ ضده بتهمة تصويرها في غرفة النوم دون علمها

زوجة سعد الصغير تتقدم ببلاغ ضده بتهمة تصويرها في غرفة النوم دون علمها

شاهد: مصطفى قمر ومصطفى قمر يعيدان غناء &quot;آه يا غزالي&quot; وسط تفاعل جماهير كبير

شاهد: مصطفى قمر ومصطفى قمر يعيدان غناء "آه يا غزالي" وسط تفاعل جماهير كبير

تصريحات مادلين طبر بشأن عادل إمام تُشعل أزمة كبرى مع عائلته

تصريحات مادلين طبر بشأن عادل إمام تُشعل أزمة كبرى مع عائلته

جورجينا تشعل مواقع التواصل بصور رفقة رونالدو داخل أفخم سينما بالعالم

جورجينا تشعل مواقع التواصل بصور رفقة رونالدو داخل أفخم سينما بالعالم

عربي

بعد زيارة وزير إيراني.. اتصال هاتفي بين وزيري الخارجية السعودي والأميركي

بعد زيارة وزير إيراني.. اتصال هاتفي بين وزيري الخارجية السعودي والأميركي

بعد إغلاقه بسبب &quot;قرش&quot;.. إعادة فتح شاطئ في مصر

بعد إغلاقه بسبب "قرش".. إعادة فتح شاطئ في مصر

وزير الخارجية الإيراني: الرئيس إبراهيم رئيسي سيزور السعودية قريباً

وزير الخارجية الإيراني: الرئيس إبراهيم رئيسي سيزور السعودية قريباً

السودان: الجيش يقصف الدعم السريع في الخرطوم

السودان: الجيش يقصف الدعم السريع في الخرطوم