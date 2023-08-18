شؤون فلسطينية

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في قريوت

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في قريوت
حالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في قريوت
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في قرية قريوت، جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن عدداً من المستوطنين اقتحموا نبع مياه القرية، بحماية جنود الاحتلال، وقد تصدى لهم الأهالي، ما أدى إلى اندلاع مواجهات.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق، كما داهمت أحد المنازل وأطلقت قنابل الغاز على مدخله.

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