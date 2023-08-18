حماس تنعى الشهيد المقدسي أحمد أبو سنينة





وأكدت أن شعبنا سيبقى على عهده مع الشهداء والأسرى حتى زوال الاحتلال وتعود الديار عزيزة محرّرة بإذن الله.





رام الله - دنيا الوطننعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى جماهير شعبنا الفلسطيني الشاب أحمد حمزة أبو سنينة (30 عامً)، وهو أسير محرّر من سكان حي باب حطة في البلدة القديمة بالقدس، الذي استشهد مساء أمس الخميس، متأثرا بجراح أصيب بها بنيران قوات الاحتلال في المسجد الأقصى قبل نحو عامين.وتقدمت الحركة في بيان لها، بالتعزية لذوي الشهيد البطل ومحبيه، موجهة التحية لشعبنا الذي يواصل ثورته لأجل القدس والأقصى.