أهالي القدس يشيعون فجر اليوم جثمان الشهيد أحمد أبو سنينة

رام الله - دنيا الوطنشيع جماهير غفيرة من أهالي مدينة القدس فجر اليوم الجمعة جثمان الشاب أحمد حمزة أبو سنينة (33 عاماً) من العيساوية، الذي استشهد متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال في أحداث المسجد الأقصى قبل عامين.وانطلق موكب التشييع من مستشفى المقاصد حيث كان يرقد الشهيد، ثم أديت الصلاة على جثمانه عند باب الأسباط أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة باب الأسباط.وخلال التشييع رد الشبان هتافات الفداء للمسجد الأقصى والتحدي للاحتلال، وأخرى داعمة للمقاومة وتنادي باسم قائد أركان المقاومة محمد الضيف.وانتشرت قوات الاحتلال بكثافة عند باب الأسباط تزامناً مع جنازة الشهيد باتجاه مقبرة باب الأسباط.و استشهد الشاب المقدسي أبو سنينة، متأثرًا برصاص جنود الاحتلال في رمضان 2021.