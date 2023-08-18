حماية" يخاطب مديرة عام منظمة يونسكو بشأن هدم مبان تاريخية وأثرية بأراضي 48

رام الله - دنيا الوطنقام مركز حماية لحقوق الإنسان بمخاطبة مديرة عام منظمة (يونسكو) أودري أزولاي بشأن قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم مبان تاريخية وأثرية في قرية "البصة" قضاء عكا، شمالي أراضي عام 48 ووضعها في صورة آخر الإجراءات العنصرية التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد آثار وتاريخ الشعب الفلسطيني المحتل.وكانت سلطات الاحتلال قد شرعت مساء أمس بهدم واحد من أهم المباني التاريخية في قرية البصة والمعروف باسم "بيت الخوري" المجاور لكنيسة ومسجد القرية، بهدف طمس تاريخ القرية المهجرة وتهويد المكان.واعتبر المركز أن قيام الاحتلال بهدم المنزل يعتبر جريمة بحق تاريخ وآثار الشعب الفلسطيني ومخالفة للقوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، حيث يتم السيطرة بالقوة العسكرية على أراضي المواطنين الفلسطينيين وتحويلها لصالح مشاريع استيطانية.وطالب مركز حماية منظمة (يونسكو) بدراسة السبل والوسائل العملية وفقاً للأحكام ذات العلاقة الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال لقرارات المجلس، ومنظمة (يونسكو) وضمان وقف عمليات الهدم والاستيطان، وخاصة ضمان عدم هدم المباني التراثية والتاريخية حفاظاً على مصداقيّة النظام الدولي وتحقيقاً للأمن والسلم الدوليين.الجدير بالذكر أن عدد سكان قرية البصة قدر في عام 1948 بأربعة آلاف نسمة، ويتجاوز عددهم اليوم أكثر من 42 ألف نسمة، 350 منهم تقريبا في البلاد والباقي مهجرين، وبلغ عدد منازلها ما يزيد على 700 منزل، وقد بقي من معالم القرية لغاية اليوم، مسجد وكنيستان ومقام الخضر وبيت لعائلة الخوري وفندق، استولت عليها 'دائرة أراضي إسرائيل' ويمنع الدخول إليها وترميمها.