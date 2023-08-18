بلينكن لـ "وزير إسرائيلي": الولايات المتحدة تعارض الاستيطان بشدة

رام الله - دنيا الوطنأفاد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، بأن الوزير أنتوني بلينكن، استقبل وزيراً إسرائيلياً يوم الخميس، وبحث معه تطورات الوضع في المنطقة.وأضاف المتحدث فيدانت باتيل، بأن بلينكن، بحث مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون دريمر، خفض التصعيد، والتزام واشنطن بحل الدولتين.كما بحث الجانبان "أهمية خفض التصعيد والتزام واشنطن بحل الدولتين للصراع الإسرائيلي مع الفلسطينيين".ونقل عن بلينكن قوله لدريمر، إن "التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية يقوّض حل الدولتين، والولايات المتحدة تعارضه بشدة".وأوضح باتيل أن بلينكن ودريمر بحثا أيضًا "التحديات الإقليمية التي تشكلها إيران ووكلاؤها.