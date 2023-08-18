العالول: مساس الاحتلال بالأسرى يعني تفجير الأوضاع





وقال في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأننا "نتابع باهتمام بالغ أوضاع الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي لا سيما الأسرى في سجن النقب الصحراوي، وما يتعرضون له من قمع وحملات تفتيش ممنهج وبشكل استفزازي، تطبيقًا لسياسة حكومة الاحتلال الإجرامية، وتعليمات الوزير المتطرف ايتمار بن غفير".



وشدد العالول على أن "المساس بالأسرى ومحاولة الاستفراد بهم، سيكون له تبعات خطيرة، ونسعى وبشكل متواصل لمنع المحتل من الاستفراد بالأسرى داخل سجونه".



وطالب، "المؤسسات الحقوقية الدولية كافة، التدخل الفوري والعاجل لحماية الأسرى من آلة بطش المحتل داخل السجون"، معتبراً أن "الأسرى خط أحمر، والمساس بهم هو مساس بالشعب الفلسطيني بكل مكوناته".



رام الله - دنيا الوطنحذر نائب رئيس حركة فتح، محمود العالول، اليوم الجمعة، من تفجر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، في ظل انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى.