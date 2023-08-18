"ذراع" لحزب الله.. غالانت يُصدر قراراً بحق منظمة بيئية في لبنان





جاء القرار بعد ساعات من إعلان الولايات المتحدة أن المنظمة "ذراع لـ (حزب الله) تحت ستار منظمة بيئية" وفرضت عليها عقوبات.



ووفق ما نقلت (القناة 12) الإسرائيلية، فإن غالانت قرر اعتبار المنظمة التي تعمل في لبنان، كمنظمة إرهابية، لأنها تعمل كذراع لحزب الله وإيران في لبنان، وذلك في ظل تصاعد التوترات على الحدود الشمالية.