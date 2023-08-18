"ذراع" لحزب الله.. غالانت يُصدر قراراً بحق منظمة بيئية في لبنان
أعلن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يؤاف غالانت اليوم الجمعة، منظمة "أخضر بلا حدود" التي تعنى بالبيئة في لبنان منظمة "إرهابية"، بزعم أنها "ذراع" لـ (حزب الله) وإيران.
ووفق ما نقلت (القناة 12) الإسرائيلية، فإن غالانت قرر اعتبار المنظمة التي تعمل في لبنان، كمنظمة إرهابية، لأنها تعمل كذراع لحزب الله وإيران في لبنان، وذلك في ظل تصاعد التوترات على الحدود الشمالية.
جاء القرار بعد ساعات من إعلان الولايات المتحدة أن المنظمة "ذراع لـ (حزب الله) تحت ستار منظمة بيئية" وفرضت عليها عقوبات.
التعليقات