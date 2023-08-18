شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل نجل محافظ القدس عدنان غيث

قوات الاحتلال تعتقل نجل محافظ القدس عدنان غيث
قوات الاحتلال تعتقل نجل محافظ القدس عدنان غيث
رام الله - دنيا الوطن
اعتلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، نجل محافظ القدس عدنان غيث.

وأفادت مصادر محلية باعتقال الشاب عدي غيث، نجل محافظ القدس، من أمام منزله في بلدة سلوان، جنوب المسجد بالقدس، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ومنذ توليه منصبه عام 2018، صدرت 4 قرارات عسكرية بحق المحافظ غيث تجدد كل أربعة وستة أشهر.

وتتمثل بمنعه من التواصل مع 51 شخصية فلسطينية على رأسها الرئيس محمود عباس، ومنع  دخوله إلى الضفة الغربية، والحبس المنزلي، بالإضافة لعدم مشاركته بأي فعاليات وأنشطة في القدس المحتلة، وهو يخضع حاليا لحكم مفتوح بالحبس المنزلي منذ شهر آب/ أغسطس الماضي.

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