وسط اندلاع مواجهات.. الاحتلال يقتحم مدينة جنين وبلدة قباطية وقرية مثلث الشهداء
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، مدينة جنين وبلدة قباطية وقرية مثلث الشهداء، وسط اندلاع مواجهات.
وذكرت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين وداهمت عدة أحياء فيها، كما اقتحمت قرية مثلث الشهداء ومدخل بلدة قباطية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع تلك القوات التي أطلقت القنابل الصوتية والغاز السام المسيل للدموع والأعيرة النارية، أصيب خلالها عدد من الشبان بحالات اختناق، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة برقين وقرية طورة غرب جنين، وكثفت من تواجدها العسكري، في محيط يعبد وقراها.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت مساء الخميس، شابا من بلدة يعبد، واقتحمت ثلاثة قرى جنوب جنين.
وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب لؤي محمد تيسير البرق، بعد اقتحامها بلدة يعبد.
وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى: طورة، الطرم، ونزلة زيد، وشنت حملة تمشيط وتفتيش واسعة، وكثفت من تواجدها العسكري في محيط قرى منطقة يعبد، فيما أعاقت تنقل المواطنين على حاجز "دوتان" العسكري، وأوقفت مركباتهم وفتشتها ودققت في بطاقاتهم الشخصية.
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