وسط اندلاع مواجهات.. الاحتلال يقتحم مدينة جنين وبلدة قباطية وقرية مثلث الشهداء

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت مساء الخميس، شابا من بلدة يعبد، واقتحمت ثلاثة قرى جنوب جنين.





وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب لؤي محمد تيسير البرق، بعد اقتحامها بلدة يعبد.



