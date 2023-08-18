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بعد زيارة وزير إيراني.. اتصال هاتفي بين وزيري الخارجية السعودي والأميركي

بعد زيارة وزير إيراني.. اتصال هاتفي بين وزيري الخارجية السعودي والأميركي
فيصل بن فرحان وأنتوني بلينكن
رام الله - دنيا الوطن
أفادت الخارجية الأميركية، بأن اتصالاً هاتفياً جرى الخميس بين وزيري الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، ونظيره السعودي، فيصل بن فرحان.

يأتي هذا الاتصال بعد وقت قليل من زيارة قام بها وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، للمملكة العربية السعودية، حيث أجرى مباحثات مع بن فرحان.

وأكدت الخارجية الأميركية بأن بلينكن ونظيره السعودي بحثا قضايا ثنائية وإقليمية، وأكد التزام البلدين بالعمل على إنهاء الصراع بالسودان.

كما قالت "وزير الخارجية أنتوني بلينكن أشاد بدور السعودية في جمع أكثر من 40 دولة في محادثات جدة بشأن أوكرانيا".

وكان ممثلون لنحو 40 دولة تتقدمها الولايات المتحدة والصين وألمانيا والهند وغابت عنها روسيا، شاركوا في مباحثات استضافتها مدينة جدة ضمن مسعى سياسي جديد للمملكة لحل الأزمة.

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