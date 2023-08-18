شؤون فلسطينية

طقس فلسطين: أجواء شديدة الحرارة

طقس فلسطين: أجواء شديدة الحرارة
طقس فلسطين يشهد أجواء حارة
رام الله - دنيا الوطن
يكون طقس فلسطين يوم الجمعة شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا لطيفا في المناطق الجبلية ودافئاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم السبت يكون طقس فلسطين الجو شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأحد يكون طقس فلسطين شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الاثنين، يكون طقس فلسطين شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل العام بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

تحذر دائرة الأرصاد الجويّة الأخوة المواطنين من خطر: 1 - التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصّة في ساعات الذروة. 2- اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافّة 3- تشكل الضباب وانخفاض مدى الرؤيا الأفقية .

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
القدس 34-22 34-22 33-22 بيت لحم 34-22 34-22 33-22
رام الله والبيرة 33-21 33-21 32-21 طولكرم 36-25 36-25 35-25
نابلس 35-22 35-22 34-22 قلقيلية 36-25 36-25 35-25
جنين 38-24 38-24 37-24 سلفيت 34-22 34-22 33-22
طوباس 39-25 39-25 38-25 روابي 35-22 35-22 34-22
الخليل 33-21 33-21 32-21 غزه 35-26 35-26 34-26
أريحا 43-27 43-27 42-27 خانيونس 35-26 35-26 34-26
الأغوار الشمالية 41-25 41-25 40-25 رفح 36-25 36-25 35-25

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