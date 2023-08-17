مستوطنون ينظمون مسيرة استفزازية بالقدس

نظم مستوطنون مسيرة استفزازية قرب باب الأسباط بالقدس المحتلة مساء اليوم الخميس، بحماية من قوات الاحتلال.



وأغلقت قوات الاحتلال الطرق في البلدة القديمة لتأمين مسيرة المستوطنين، ومنعت المقدسيين من المرور.



وكان مستوطنون بحماية قواتِ الاحتلال اعتدوا على الأهالي في حل تل الرميدة وسط الخليل.





رام الله - دنيا الوطن