جنين: الاحتلال يعتقل شاباً من يعبد ويقتحم قرى جنوب المدينة

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، شابا من بلدة يعبد، واقتحمت ثلاثة قرى جنوب جنين.وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب لؤي محمد تيسير البرق، بعد اقتحامها بلدة يعبد، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى: طورة، الطرم، ونزلة زيد، وشنت حملة تمشيط وتفتيش واسعة، وكثفت من تواجدها العسكري في محيط قرى منطقة يعبد، فيما أعاقت تنقل المواطنين على حاجز "دوتان" العسكري، وأوقفت مركباتهم وفتشتها ودققت في بطاقاتهم الشخصية.