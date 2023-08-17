شؤون فلسطينية

جنين: الاحتلال يعتقل شاباً من يعبد ويقتحم قرى جنوب المدينة

جنين: الاحتلال يعتقل شاباً من يعبد ويقتحم قرى جنوب المدينة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، شابا من بلدة يعبد، واقتحمت ثلاثة قرى جنوب جنين.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب لؤي محمد تيسير البرق، بعد اقتحامها بلدة يعبد، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى: طورة، الطرم، ونزلة زيد، وشنت حملة تمشيط وتفتيش واسعة، وكثفت من تواجدها العسكري في محيط قرى منطقة يعبد، فيما أعاقت تنقل المواطنين على حاجز "دوتان" العسكري، وأوقفت مركباتهم وفتشتها ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

أخبار ذات صلة

قيادي بحماس لـ &quot;الاحتلال&quot;: المعركة لن تبقى داخل أسوار السجون فقط

قيادي بحماس لـ "الاحتلال": المعركة لن تبقى داخل أسوار السجون فقط

جنين: الاحتلال يعتقل شاباً من يعبد ويقتحم قرى جنوب المدينة

جنين: الاحتلال يعتقل شاباً من يعبد ويقتحم قرى جنوب المدينة

الخليل: مستوطن يدهس مواطنة في تل الرميدة

الخليل: مستوطن يدهس مواطنة في تل الرميدة

خريشة: الاحتلال يستهدف الأسرى بعد فشله في وأد المقاومة بالضفة

خريشة: الاحتلال يستهدف الأسرى بعد فشله في وأد المقاومة بالضفة

مجدلاني يثمن قرار فنزويلا رفع مستوى تمثيلها الدبلوماسي لدى فلسطين

مجدلاني يثمن قرار فنزويلا رفع مستوى تمثيلها الدبلوماسي لدى فلسطين

الدولار يواصل الصعود أمام الشيكل

الدولار يواصل الصعود أمام الشيكل

فتح: ندعو جماهير شعبنا للبدء بحملة تضامن شعبية واسعة تأييداً لخطوات الأسرى

فتح: ندعو جماهير شعبنا للبدء بحملة تضامن شعبية واسعة تأييداً لخطوات الأسرى

بتكلفة 4 ملايين شيكل.. افتتاح مشروع خزان مياه وخطوط ناقلة في قرية صانور

بتكلفة 4 ملايين شيكل.. افتتاح مشروع خزان مياه وخطوط ناقلة في قرية صانور

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

خريشة: الاحتلال يستهدف الأسرى بعد فشله في وأد المقاومة بالضفة

خريشة: الاحتلال يستهدف الأسرى بعد فشله في وأد المقاومة بالضفة

مجدلاني يثمن قرار فنزويلا رفع مستوى تمثيلها الدبلوماسي لدى فلسطين

مجدلاني يثمن قرار فنزويلا رفع مستوى تمثيلها الدبلوماسي لدى فلسطين

بتكلفة 4 ملايين شيكل.. افتتاح مشروع خزان مياه وخطوط ناقلة في قرية صانور

بتكلفة 4 ملايين شيكل.. افتتاح مشروع خزان مياه وخطوط ناقلة في قرية صانور

&quot;الزراعة&quot; و&quot;جايكا&quot; تبحثان تعزيز التعاون المشترك

"الزراعة" و"جايكا" تبحثان تعزيز التعاون المشترك

المالكي يتلقى مكالمة من نظيره الكوبي ويؤكد على موقف بلاده الداعم للفلسطينيين

المالكي يتلقى مكالمة من نظيره الكوبي ويؤكد على موقف بلاده الداعم للفلسطينيين

نحو 1000 أسير من كافة السجون يخوضون إضراباً عن الطعام مساء اليوم

نحو 1000 أسير من كافة السجون يخوضون إضراباً عن الطعام مساء اليوم

المقاومة تطلق نحو 50 صاروخاً تجاه البحر من بينها عياش 250

المقاومة تطلق نحو 50 صاروخاً تجاه البحر من بينها عياش 250

اتحاد الكتاب الفلسطينيين: وزارة الثقافة تجاوزتنا وسنقاطع معرض فلسطين للكتاب برام الله

اتحاد الكتاب الفلسطينيين: وزارة الثقافة تجاوزتنا وسنقاطع معرض فلسطين للكتاب برام الله

منوعات

ابنة عمرو دياب تسخر من منتقدي ملابسها الجريئة

ابنة عمرو دياب تسخر من منتقدي ملابسها الجريئة

بالصور: نسرين طافش بإطلالة مختلفة للجمهور من داخل المبطخ

بالصور: نسرين طافش بإطلالة مختلفة للجمهور من داخل المبطخ

أسماء جلال تكشف حقيقة ارتباطها بفنان مصري شهير

أسماء جلال تكشف حقيقة ارتباطها بفنان مصري شهير

هل تبنّت حورية فرغلي طفلاً بعد استئصال رحمها؟

هل تبنّت حورية فرغلي طفلاً بعد استئصال رحمها؟

مادلين طبر تخرج عن صمتها وتوضّح بشأن عادل إمام.. وأشرف زكي يعلّق

مادلين طبر تخرج عن صمتها وتوضّح بشأن عادل إمام.. وأشرف زكي يعلّق

بالصور: الظهور الأولى لنانسي عجرم وعائلتها بعد شائعات انفصالها

بالصور: الظهور الأولى لنانسي عجرم وعائلتها بعد شائعات انفصالها

زوجة سعد الصغير تتقدم ببلاغ ضده بتهمة تصويرها في غرفة النوم دون علمها

زوجة سعد الصغير تتقدم ببلاغ ضده بتهمة تصويرها في غرفة النوم دون علمها

شاهد: مصطفى قمر ومصطفى قمر يعيدان غناء &quot;آه يا غزالي&quot; وسط تفاعل جماهير كبير

شاهد: مصطفى قمر ومصطفى قمر يعيدان غناء "آه يا غزالي" وسط تفاعل جماهير كبير

تصريحات مادلين طبر بشأن عادل إمام تُشعل أزمة كبرى مع عائلته

تصريحات مادلين طبر بشأن عادل إمام تُشعل أزمة كبرى مع عائلته

جورجينا تشعل مواقع التواصل بصور رفقة رونالدو داخل أفخم سينما بالعالم

جورجينا تشعل مواقع التواصل بصور رفقة رونالدو داخل أفخم سينما بالعالم

عربي

وزير الخارجية الإيراني: الرئيس إبراهيم رئيسي سيزور السعودية قريباً

وزير الخارجية الإيراني: الرئيس إبراهيم رئيسي سيزور السعودية قريباً

السودان: الجيش يقصف الدعم السريع في الخرطوم

السودان: الجيش يقصف الدعم السريع في الخرطوم

وزير الخارجية الإيراني يصل السعودية اليوم الخميس

وزير الخارجية الإيراني يصل السعودية اليوم الخميس

واشنطن تؤكد التزامها بالعمل على وقف القتال في السودان

واشنطن تؤكد التزامها بالعمل على وقف القتال في السودان