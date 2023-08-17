بعد إغلاقه بسبب "قرش".. إعادة فتح شاطئ في مصر





ووثق مقطع فيديو ظهر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويرصد خروج سمكة قرش على أحد شواطئ المدينة المطلة على ساحل البحر الأحمر، التي تمثل مقصدا لمحبي الغوص والرياضات المائية،





وتأتي الحادثة بعد نحو شهرين من مقتل سائح روسي، في الغردقة بعد هجوم من سمكة قرش.



وقال المسؤول إن "الأجهزة المعنية بمحافظة جنوب سيناء وبالتنسيق مع ووزارة البيئة تعاملت مع الموقف، وأغلقت الشاطئ المذكور احترازيا واستباقيا، مع تعليق الأنشطة به منذ الثلاثاء لحين قيام المتخصصين برصد حركة القروش في المنطقة والتأكد من ابتعادها عن الشاطئ".



وأشار المسؤول إلى أن "الرصد أكد عدم وجود أي مخاطر في شواطئ دهب، ومن ثم أعيد فتح الشاطئ صباح الخميس".



وكانت السلطات المصرية، أغلقت الشاطئ قبل يومين على خلفية ظهور سمكة قرش به، وفق ما نقل (سكاي نيوز) عربية عن مسؤول محلي.